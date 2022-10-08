Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 17'si çocuk 131 kişinin ölümüne ve yüzlerce taraftarın yaralanmasına neden olan izdiham nedeniyle FIFA'nın ülkesine yaptırım uygulamayacağını söyledi.



Widodo, yaptığı açıklamada, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun kendisine Endonezya ve FIFA arasındaki potansiyel iş birlikleri hakkında bir mektup yazdığını ve ülkesinin, 5 kıtadan 24 ülkenin katılacağı 2023 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağını söylediğini kaydetti.



"ENDONEZYA'YA CEZA GELMEYECEK"



Başkanlık ofisinin YouTube kanalında yayınlanan videoda, Widodo, "Mektuba dayanarak, Tanrıya şükür, Endonezya futbolu FIFA tarafından yaptırıma maruz kalmayacak." ifadesini kullandı.



FIFA'nın güvenlik protokollerine göre, stadyumlarda veya çevresinde göz yaşartıcı gaz kullanımı yasaklanırken oyun sırasında da olmak üzere çıkış kapılarının her zaman açık olması tavsiye ediliyor.



Söz konusu kurallar güvenlik standardı olarak kabul edilse de yerel veya ulusal liglerde uygulanmak zorunda değil ve FIFA'nın, polisin kalabalıkları nasıl kontrol edeceği hususunda hiçbir yetkisi bulunmuyor.



Endonezya Futbol Federasyonu, 2023'te FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası müsabakalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken söz konusu izdiham, FIFA'nın ülke futboluna yaptırım uygulayacağı yönünde endişelere neden olmuştu.



NELER OLMUŞTU?



Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçı sonrası iki takımın taraftarları arasında kavga çıkmıştı.



Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koşmuştu.



Yaşanan kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler olmuştu. Stadyumda çıkan olaylarda onlarca taraftar hayatını kaybetmişti.



Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söylemişti.



Afinta, 300'den fazla kişinin bölgedeki hastanelere götürüldüğünü ancak birçoğunun yolda veya hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.



Yaklaşık 180 yaralının arasında durumu ağır olanların bulunduğunu anlatan Afinta, ölü sayısının artabileceğini belirtmişti.



DEVLET BAŞKANI'NDAN TALİMAT



Devlet Başkanı Joko Widodo, Ulusal Polis Şefi General Listyo Sigit Prabowo'ya izdihamla ilgili kapsamlı soruşturma yürütmesi için talimat vermişti.



Batı Java Eyaleti Bogor Başkanlık Sarayı'nda basın açıklaması yapan Widodo, meydana gelen trajedi nedeniyle derin taziyelerini ileterek "Bu trajedinin yaşanmasından ötürü üzgünüm ve umarım bu, ülkedeki futbolun son trajedisi olur. Gelecekte böyle bir insani trajedi daha olmamalı." demişti.



Widodo, Endonezya Futbol Federasyonuna (PSSI) güvenlik prosedürleri iyileştirilene kadar 1. Lig'in geçici olarak askıya alınması talimatını vermişti.



Gençlik ve Spor Bakanı Zainudin Amali de PSSI Genel Başkanı Mochamad Iriawan ve Prabowo'ya maç sırasındaki güvenlik prosedürlerini kapsamlı şekilde değerlendirmelerini söylemişti.



Öte yandan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadyumdaki ölümleri "Futbolla ilgili herkes için karanlık bir gün ve anlaşılmaz bir trajedi." ifadeleriyle değerlendirmiş ve yerel maçlarda kural koyma otoritesine sahip olmamasına rağmen stadyumlarda göz yaşartıcı gaz kullanılmaması yönünde tavsiyede bulunmuştu.



Widodo, yürütülen soruşturmanın ardından yaptığı açıklamada, 131 kişinin ölümüne ve yüzlerce taraftarın yaralanmasına neden olan izdihama, kilitli kapıların neden olduğunu belirtmişti.



