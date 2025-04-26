Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bazı Türk futbol takımlarına transfer yasağı getirdi.FIFA'nın internet sitesindeki transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre Eyüpspor'un yanı sıra 4 kulübün transfer tahtası 22 Nisan'dan sonra kapatıldı.Süper Lig ekiplerindenve'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı uygulandı.Trendyol 1. Lig ekiplerinden'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı getirilirken'a da 3 dönem transfer yasağı verildi.