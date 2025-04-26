FIFA'dan Antalyaspor, Alanyaspor, Sakaryaspor ve Şanlıurfaspor'a yasak

FIFA, Türk kulüplerine transfer yasağı cezası verildiğini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIFA'dan Antalyaspor, Alanyaspor, Sakaryaspor ve Şanlıurfaspor'a yasak
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26 Nisan 2025 19:47
Son güncelleme 26 Nisan 2025 19:55
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bazı Türk futbol takımlarına transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın internet sitesindeki transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre Eyüpspor'un yanı sıra 4 kulübün transfer tahtası 22 Nisan'dan sonra kapatıldı.

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ve Onvo Antalyaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı uygulandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı getirilirken Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a da 3 dönem transfer yasağı verildi.

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