Feyzullah Küçük: 'Benim oğlum asla 'Lan' demez'

Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük, sarı kırmızılı kulübün hakem tepkisiyle ilgili konuştu.



Feyzullah Küçük Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada Galatasaraylı futbolcuların kendilerine 'Lan' kelimesini kullandığı iddiasına Ağzında, lugatında Lan kelimesi olmayan bir çocuktur o. Yeni FIFA almış bir çocuk nasıl ağzını bozar. Saha içerisinde hakemle irtibat halinde olanların konuşmaları ortaya çıkacaktır. Ortaya çıkacaktır hepsi. Okul terbiyesi aile terbiyesi var böyle sözler söylemez. Mantıklı düşündüğün zaman kendi kariyerini neden tehlikeye böyle tehlikeye atsın" diye konuştu.



Oğlunun küçükken küfürbaz veya yaramaz bir çocuk olmadığını söyleyen Küçük, "Ağzından Lan kelimesi çıkmaz, kendi halinde, öyle mızmız veya küfürbaz bir çocuk değildi. O doğrusunu yapar çünkü benim ona inancım sonsuz" sözlerini kullandı.



Fatih Terim'in Zorbay Küçük hakkında "Ben bir şey diyemem, Fatih hoca da kendi oyuncusunun hakkını düşünüyordur. Son 6-7 haftadır hakemsiz bir hafta geçmedi. Fatih hocamız İmparator denen birisidir. Hak yerini bulacaktır. Eğer varsa öyle bir şey yasal haklarını kullanırlar. Eğer görüntüler kayıtlar varsa da yayınlansın" açıklamasını yaptı.





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