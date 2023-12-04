Feyyaz Uçar: 'Derbide galibiyetle başlamak keyifli olur''

Beşiktaş Kulübü'nde dün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda siyah-beyazlı kulübün 35'inci başkanı Hasan Arat oldu. Yeni Başkan Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesinde bulunan Feyyaz Uçar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Çok mutlu ve gururlu olduklarını aktaran Uçar, "Oy vermek için uzun süre dışarıda bekleyenler, burada bekleyenler ve neticesinde Beşiktaş camiasının üyelerinin iradesini koyması... Finalde de güzel bir farkla Hasan Arat kazandı. Demek ki camia gerçekten Hasan Arat'a bu görevi layık gördü. Biz de onun teveccühü ile bazı görevlere geldik. İnşallah hep birlikte öncelikli olarak camiadaki birlik ve beraberliği sağlayarak, bunu da takımla birleştirerek o güzel havaları, güzel günleri yakalayarak eskisinden daha iyi olmak adına iyi şeyler yapacağız. Emin olun Beşiktaş adına zaman içerisinde çok daha güzel şeyler olacak" dedi.
"DERBİ GALİBİYETİYLE BAŞLAMAK YÖNETİM ADINA ÇOK KEYİFLİ OLUR"
Beşiktaş Futbol A Takımı ile buluşacaklarını aktaran Feyyaz Uçar, Süper Lig'in 15'inci haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile yapacakları maça dair de değerlendirmelerde bulundu.
Siyah-beyazlı takım için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Uçar, "Başkanımızla bir araya geleceğiz. Öncelikli olarak takımla buluşmamız lazım. Bir kucaklaşmamız lazım. Onlara neler yapacaklarını, neler yapabileceklerini anlatmak lazım. Derbi maçının olması daha da bir güzelliği bu işin. Çok keyifli bir başlangıç olacak bu yönetim için. Elimizden geleni yapacağız. Gerisi futbolcu arkadaşlarımıza kalacak. Galibiyetle başlamak yönetim adına çok keyifli olur" şeklinde konuştu.
"ONLARA BOYNUMUZ KILDAN İNCE"
Seçim günü üyeler ve taraftarlarla sık sık objektiflere poz veren Feyyaz Uçar, "Cep telefonunun icadından sonra hayatımda ilk defa bu kadar fotoğraf çektirdim. Hiç önemli değil. Buraya çok uzaktan gelen Beşiktaşlılar vardı, onlar için bir fotoğraf çektirmek nedir ki? Onlara boynumuz kıldan ince" diyerek sözlerini tamamladı.
Beşiktaş Kulübü Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, A Spor'a da açıklamalarda bulundu.
Kendilerine duyulan güvenin karşılığına vereceklerini söyleyen Uçar, "Harika bir kongre oldu. Sabırla bekledi tüm katılımcılarımız, onlara teşekkür ediyorum. Bu salon, Beşiktaş'ın büyüklüğüne dar kaldı. Beşiktaş'ın üyeleri iradelerini gösterdi. Finalde de Hasan Arat'a olan güvenlerini net olarak ortaya koydular. Bu güvene layık olmaya çalışacağız." dedi.
"BEŞİKTAŞLILIK RUHUNU AŞILAMALIYIZ"
Beşiktaş ruhunu takıma aşılayacaklarını söyleyen Uçar, "Biz Beşiktaş genç takımından yetişiz. A takımında 12 sene futbol oynadım. Beşiktaş'ta çok güzel günler geçirdim. Bunun nasıl olduğunu çok net biliyorum. Kötü günleri de biliyorum. Futbolu kaçan şampiyonluklarda bizzat yaşıyorsunuz. Oradan ders alınca gelişimi gösteriyorsunuz. Bu o zamanki başarımızı arkadaşlığımıza, birlikteliğimize bağlı olarak başarıyorduk. Takımda o havayı sağlamamız lazım. O Beşiktaşlılık ruhunu öncelikle takımımıza, Beşiktaş'ın çocuklarıyla başlayarak aşılamamız lazım. Eğer o havayı yaratamazsanız zaten başarı olmaz. Tabii ki sektör büyüdü. Kazanılan paralar vs... Sosyal medyalarını bir kenara itip takımın bireyi olmaları için çalışacağız. Hepsi kendi ekseni etrafından dönen değil takım için çalışan yıldızlar yapacağız." ifadelerini kullandı.
"BİZİM DÖNEMİMİZDEN FARKLI OLMAYACAK"
Kendisinin futbol oynadığı dönemdeki gibi bir ortam oluşturacaklarını söyleyen Uçar, "Bizim dönemden farklı bir şey olmayacak. Öncelikli olarak kendi evlatlarımızın olduğu bir iskeletle, onu güzel takviyelerle tamamlayacağız. Mevcut kadroda kullanacağımız oyuncular, takım içerisinden kazanacağımız oyuncular var. Hala anlamamakta ısrar eden oyuncular olursa yapacak bir şey yok. Daha tempolu, daha istekli, daha mücadeleci bir takım kuracağız. Rıza Hoca ile 12 sene futbol oynadım. Yardımcı hocalığını yaptım. Neler yapabileceğini çok iyi biliyorum." sözlerini sarf etti.
Çok mutlu ve gururlu olduklarını aktaran Uçar, "Oy vermek için uzun süre dışarıda bekleyenler, burada bekleyenler ve neticesinde Beşiktaş camiasının üyelerinin iradesini koyması... Finalde de güzel bir farkla Hasan Arat kazandı. Demek ki camia gerçekten Hasan Arat'a bu görevi layık gördü. Biz de onun teveccühü ile bazı görevlere geldik. İnşallah hep birlikte öncelikli olarak camiadaki birlik ve beraberliği sağlayarak, bunu da takımla birleştirerek o güzel havaları, güzel günleri yakalayarak eskisinden daha iyi olmak adına iyi şeyler yapacağız. Emin olun Beşiktaş adına zaman içerisinde çok daha güzel şeyler olacak" dedi.
"DERBİ GALİBİYETİYLE BAŞLAMAK YÖNETİM ADINA ÇOK KEYİFLİ OLUR"
Beşiktaş Futbol A Takımı ile buluşacaklarını aktaran Feyyaz Uçar, Süper Lig'in 15'inci haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile yapacakları maça dair de değerlendirmelerde bulundu.
Siyah-beyazlı takım için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Uçar, "Başkanımızla bir araya geleceğiz. Öncelikli olarak takımla buluşmamız lazım. Bir kucaklaşmamız lazım. Onlara neler yapacaklarını, neler yapabileceklerini anlatmak lazım. Derbi maçının olması daha da bir güzelliği bu işin. Çok keyifli bir başlangıç olacak bu yönetim için. Elimizden geleni yapacağız. Gerisi futbolcu arkadaşlarımıza kalacak. Galibiyetle başlamak yönetim adına çok keyifli olur" şeklinde konuştu.
"ONLARA BOYNUMUZ KILDAN İNCE"
Seçim günü üyeler ve taraftarlarla sık sık objektiflere poz veren Feyyaz Uçar, "Cep telefonunun icadından sonra hayatımda ilk defa bu kadar fotoğraf çektirdim. Hiç önemli değil. Buraya çok uzaktan gelen Beşiktaşlılar vardı, onlar için bir fotoğraf çektirmek nedir ki? Onlara boynumuz kıldan ince" diyerek sözlerini tamamladı.
Beşiktaş Kulübü Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, A Spor'a da açıklamalarda bulundu.
Kendilerine duyulan güvenin karşılığına vereceklerini söyleyen Uçar, "Harika bir kongre oldu. Sabırla bekledi tüm katılımcılarımız, onlara teşekkür ediyorum. Bu salon, Beşiktaş'ın büyüklüğüne dar kaldı. Beşiktaş'ın üyeleri iradelerini gösterdi. Finalde de Hasan Arat'a olan güvenlerini net olarak ortaya koydular. Bu güvene layık olmaya çalışacağız." dedi.
"BEŞİKTAŞLILIK RUHUNU AŞILAMALIYIZ"
Beşiktaş ruhunu takıma aşılayacaklarını söyleyen Uçar, "Biz Beşiktaş genç takımından yetişiz. A takımında 12 sene futbol oynadım. Beşiktaş'ta çok güzel günler geçirdim. Bunun nasıl olduğunu çok net biliyorum. Kötü günleri de biliyorum. Futbolu kaçan şampiyonluklarda bizzat yaşıyorsunuz. Oradan ders alınca gelişimi gösteriyorsunuz. Bu o zamanki başarımızı arkadaşlığımıza, birlikteliğimize bağlı olarak başarıyorduk. Takımda o havayı sağlamamız lazım. O Beşiktaşlılık ruhunu öncelikle takımımıza, Beşiktaş'ın çocuklarıyla başlayarak aşılamamız lazım. Eğer o havayı yaratamazsanız zaten başarı olmaz. Tabii ki sektör büyüdü. Kazanılan paralar vs... Sosyal medyalarını bir kenara itip takımın bireyi olmaları için çalışacağız. Hepsi kendi ekseni etrafından dönen değil takım için çalışan yıldızlar yapacağız." ifadelerini kullandı.
"BİZİM DÖNEMİMİZDEN FARKLI OLMAYACAK"
Kendisinin futbol oynadığı dönemdeki gibi bir ortam oluşturacaklarını söyleyen Uçar, "Bizim dönemden farklı bir şey olmayacak. Öncelikli olarak kendi evlatlarımızın olduğu bir iskeletle, onu güzel takviyelerle tamamlayacağız. Mevcut kadroda kullanacağımız oyuncular, takım içerisinden kazanacağımız oyuncular var. Hala anlamamakta ısrar eden oyuncular olursa yapacak bir şey yok. Daha tempolu, daha istekli, daha mücadeleci bir takım kuracağız. Rıza Hoca ile 12 sene futbol oynadım. Yardımcı hocalığını yaptım. Neler yapabileceğini çok iyi biliyorum." sözlerini sarf etti.
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