Feyenoord sezonun ilk 3 puanını aldı

Hollanda Ligi 3. hafta maçında Feyenoord kendi evinde ağırladığı Almere City'i mağlup etti ve ilk 3 puanını kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Feyenoord sezonun ilk 3 puanını aldı
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27 Ağustos 2023 18:28
Son güncelleme 27 Ağustos 2023 18:38
Hollanda Eredivisie 3. hafta maçında Feyenoord, Feijenoord Stadı'nda ağırladığı Almere City'i 6-1 mağlup etti ve bu sezonki ilk 3 puanını aldı.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 4. ve 65. dakikada Santiago Gimenez, 10. dakikada Igor Paixao, 19. dakikada Calvin Stengs, 50. dakikada Mats Wieffer ve 90+4'de Quentin Maduro kaydetti. Almere City'nin tek golünü 89. dakikada Jochem Ritmesster kaydetti.

Feyenoord bu galibiyetle beraber puanını 5'e yükseltirken, Almere City 0 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Feyenoord bir sonraki maçında deplasmanda Utrecht ile karşılaşacakken, Almere City kendi sahasında Zwolle ile karşılaşacak.

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