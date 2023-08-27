Feyenoord sezonun ilk 3 puanını aldı

Hollanda Eredivisie 3. hafta maçında Feyenoord, Feijenoord Stadı'nda ağırladığı Almere City'i 6-1 mağlup etti ve bu sezonki ilk 3 puanını aldı.



Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 4. ve 65. dakikada Santiago Gimenez, 10. dakikada Igor Paixao, 19. dakikada Calvin Stengs, 50. dakikada Mats Wieffer ve 90+4'de Quentin Maduro kaydetti. Almere City'nin tek golünü 89. dakikada Jochem Ritmesster kaydetti.



Feyenoord bu galibiyetle beraber puanını 5'e yükseltirken, Almere City 0 puanla ligin son sırasında yer aldı.



Feyenoord bir sonraki maçında deplasmanda Utrecht ile karşılaşacakken, Almere City kendi sahasında Zwolle ile karşılaşacak.



