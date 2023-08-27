Feyenoord sezonun ilk 3 puanını aldı

Hollanda Eredivisie 3. hafta maçında Feyenoord, Feijenoord Stadı'nda ağırladığı Almere City'i 6-1 mağlup etti ve bu sezonki ilk 3 puanını aldı.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 4. ve 65. dakikada Santiago Gimenez, 10. dakikada Igor Paixao, 19. dakikada Calvin Stengs, 50. dakikada Mats Wieffer ve 90+4'de Quentin Maduro kaydetti. Almere City'nin tek golünü 89. dakikada Jochem Ritmesster kaydetti.
Feyenoord bu galibiyetle beraber puanını 5'e yükseltirken, Almere City 0 puanla ligin son sırasında yer aldı.
Feyenoord bir sonraki maçında deplasmanda Utrecht ile karşılaşacakken, Almere City kendi sahasında Zwolle ile karşılaşacak.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 4. ve 65. dakikada Santiago Gimenez, 10. dakikada Igor Paixao, 19. dakikada Calvin Stengs, 50. dakikada Mats Wieffer ve 90+4'de Quentin Maduro kaydetti. Almere City'nin tek golünü 89. dakikada Jochem Ritmesster kaydetti.
Feyenoord bu galibiyetle beraber puanını 5'e yükseltirken, Almere City 0 puanla ligin son sırasında yer aldı.
Feyenoord bir sonraki maçında deplasmanda Utrecht ile karşılaşacakken, Almere City kendi sahasında Zwolle ile karşılaşacak.