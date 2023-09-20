Fetane Uzunlar ve Rabia Öz Kosova'ya transfer oldu

Milli hentbolcular Fetane Uzunlar ve Rabia Öz, kariyerlerini Kosova'da sürdürecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fetane Uzunlar ve Rabia Öz Kosova'ya transfer oldu
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20 Eylül 2023 23:16
Milli hentbolcular Fetane Uzunlar ve Rabia Öz, Kosova'nın KHF Samadrexha ekibine transfer oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, geçen sezon Siirt İl Özel İdare forması giyen sol kanat oyuncusu Fetane Uzunlar ile son olarak Üsküdar Belediyespor'da oynayan sağ kanat oyuncusu Rabia Öz'ün kariyerlerini Kosova'nın KHF Samadrexha takımında sürdüreceği belirtildi.

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