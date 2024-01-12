Fernando Santos, Tüpraş Stadını gezdi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, Tüpraş Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos, Tüpraş Stadını gezdi
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12 Ocak 2024 17:52
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Fernando Santos, bu müsabakayla birlikte takımın başında ilk maçına çıkmış olacak.

Fernando Santos, Fatih Karagümrük maçı öncesi Tüpraş Stadyumu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Saha zemini ve stadyumun genel durumu hakkında bilgi aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fernando Santos ile teknik ekibimiz, Tüpraş Stadyumu'nun saha zeminiyle kapalı alanlarında incelemelerde bulundu. Fernando Santos, stadyumdan sorumlu personellerimizden saha zemini ve stadyumun genel durumu hakkında bilgiler aldı" açıklaması yapıldı.

 

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