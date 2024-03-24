Fernando Santos'tan, Gedson'a özel istek

Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ile görüşerek hücuma katkı göstermesini istedi.

Haber; Cumhuriyet, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos'tan, Gedson'a özel istek
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24 Mart 2024 13:27
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, vatandaşı Gedson Fernandes ile bir görüşme yaptı.

Portekizli teknik direktör, oyuncusundan hücuma daha fazla katkı vermesini söyledi.

Fernandes'in savunma performansından memnun olan Santos, vatandaşına hücumda Ernest Muçi ile forvet oyuncularına daha yakın oynamasını gerektiğini belirtti.

36 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 2 gol 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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