Fernando Muslera'nın durumu belli oldu!

Galatasaray'ın Young Boys maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera'nın durumu belli oldu!
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24 Ağustos 2024 09:56
Galatasaray'ın Young Boys'a 3-2 mağlup olduğu maçta sakatlık yaşayan Muslera'dan iyi haber geldi.

Young Boys maçında sakatlık geçiren ve yerini Günay'a bırakan Muslera, stadyumdan sekerek ayrılmıştı.

Uruguaylı eldivenin durumunun iyi olduğu bildirildi. Muslera'nın salı günü oynanacak mücadelede, kalede görev alması bekleniyor. 

 
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