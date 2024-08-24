Fernando Muslera'nın durumu belli oldu!

Galatasaray'ın Young Boys'a 3-2 mağlup olduğu maçta sakatlık yaşayan Muslera'dan iyi haber geldi.
Young Boys maçında sakatlık geçiren ve yerini Günay'a bırakan Muslera, stadyumdan sekerek ayrılmıştı.
Uruguaylı eldivenin durumunun iyi olduğu bildirildi. Muslera'nın salı günü oynanacak mücadelede, kalede görev alması bekleniyor.
Young Boys maçında sakatlık geçiren ve yerini Günay'a bırakan Muslera, stadyumdan sekerek ayrılmıştı.
Uruguaylı eldivenin durumunun iyi olduğu bildirildi. Muslera'nın salı günü oynanacak mücadelede, kalede görev alması bekleniyor.