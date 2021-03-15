Fernando Muslera, kaleye 'kilit' vurdu!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera, oynadığı 11 maçın 6'sında kalesini gole kapattı ve sadece 7 gol yedi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Fernando Muslera, kaleye 'kilit' vurdu!
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15 Mart 2021 10:19
Uzun süreli sakatlığının ardından 20 Ocak'taki Denizli maçında eldivenlerine kavuşan Fernando Muslera kısa sürede farkını ortaya koydu.

Uruguaylı kaleci çıktığı 11 maçın 6'sında kalesini gole kapatmayı başarırken, bu süreçte sadece 7 gol yedi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki file bekçisiyle yeni kontrat imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor. 



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