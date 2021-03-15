Uzun süreli sakatlığının ardından 20 Ocak'taki Denizli maçında eldivenlerine kavuşan Fernando Muslera kısa sürede farkını ortaya koydu.
Uruguaylı kaleci çıktığı 11 maçın 6'sında kalesini gole kapatmayı başarırken, bu süreçte sadece 7 gol yedi.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki file bekçisiyle yeni kontrat imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Uruguaylı kaleci çıktığı 11 maçın 6'sında kalesini gole kapatmayı başarırken, bu süreçte sadece 7 gol yedi.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki file bekçisiyle yeni kontrat imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.