Ferdi Kadıoğlu sinirlendi, Brighton puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'de Brighton & Hove Albion ile Nottingham Forest'ın gerilimli maçı 2-2 bitti.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ferdi Kadıoğlu sinirlendi, Brighton puan kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2024 18:16
İngiltere Premier Lig'de Brighton & Hove Albion ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Nottingham Forest, Chris Wood'un 13. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Geriye düştükten sonra rakip kalede baskı kuran Brighton & Hove Albion, 42. dakikada Jack Hinshelwood'un kafa golüyle durumu 1-1 yaptı. Danny Welbeck'in 45. dakikada frikikten attığı gol sonrasında Brighton soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Konuk ekip Nottingham Forest, 70. dakikada Ramon Sosa'nın golüyle durumu 2-2 yaptı. Kalan bölümde pozisyonlar olmasına rağmen gol çıkmadı ve iki takım da birer puanla haftayı kapattı.

FERDİ İLE MORENO TARTIŞTI

Maça yedek kulübesinde başlayan ve şans bulamayan Ferdi Kadıoğlu, ilk yarı ısınırken Alex Moreno ile tartıştı. Tartışmayı hakem Robert Jones sonlandırdı.

Bu beraberliğin ardından Brighton & Hove Albion ile Nottingham Forest 9 puana ulaştı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Brighton & Hove Albion, Chelsea'ye konuk olacak. Nottingham Forest, Fulham'ı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery