Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'e doğru!

Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibinde ilk kez 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.



İngiliz basınında yer alan habere göre, Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, milli futbolcuya Chelsea karşılaşmasında ilk 11'de forma vermeyi planlıyor.



İLK KEZ 11'DE OLABİLİR



Ferdi Kadıoğlu, Chelsea karşılaşmasında 11'de başlaması durumunda yeni takımı Brighton'da ilk kez bu deneyimi yaşayacak. Milli futbolcu, Brighton'da daha önce 2 maçta süre bulmuş ve bir kez fileleri havalandırmıştı.



Brighton, Chelsea ile cumartesi günü karşı karşıya gelecek.



