Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, transfer gündeminden düşmüyor.
Milli futbolcu ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi Brighton, Ferdi ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti ve milli oyuncunun şartlarını kabul etti. Brighton, transfer için Fenerbahçe ile görüşmelerine devam ediyor.
İNGİLTERE'YE GİTMEK İSTİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı gelişmeye göre; Ferdi Kadıoğlu kariyerine Premier Lig'de devam etmek istiyor. Milli oyuncunun temsilcisi Fenerbahçe'ye aldıkları kararı iletti.
YAPILAN SON TEKLİF
Brighton, Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için bonuslarla birlikte 35 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe, Brighton'ın yaptığı son teklifteki bonus hariç bedelin attırılmasını talep etti.
KULÜPLERİ BEKLİYOR
Brighton ile anlaşan Ferdi Kadıoğlu, sağlık kontrolleri için iki kulübün anlaşmasını bekliyor.
ANTRENMANDA BİREYSEL ÇALIŞTI
Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına perşembe günü yaptığı antrenmanla başladı. Lille karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, antrenmanda bireysel olarak çalıştı.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.
Milli futbolcu ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi Brighton, Ferdi ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti ve milli oyuncunun şartlarını kabul etti. Brighton, transfer için Fenerbahçe ile görüşmelerine devam ediyor.
İNGİLTERE'YE GİTMEK İSTİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı gelişmeye göre; Ferdi Kadıoğlu kariyerine Premier Lig'de devam etmek istiyor. Milli oyuncunun temsilcisi Fenerbahçe'ye aldıkları kararı iletti.
YAPILAN SON TEKLİF
Brighton, Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için bonuslarla birlikte 35 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe, Brighton'ın yaptığı son teklifteki bonus hariç bedelin attırılmasını talep etti.
KULÜPLERİ BEKLİYOR
Brighton ile anlaşan Ferdi Kadıoğlu, sağlık kontrolleri için iki kulübün anlaşmasını bekliyor.
ANTRENMANDA BİREYSEL ÇALIŞTI
Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına perşembe günü yaptığı antrenmanla başladı. Lille karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, antrenmanda bireysel olarak çalıştı.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.