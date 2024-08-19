Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.

milli yıldızıtransfer görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı.Ferdi Kadıoğlu,ile yaptığı görüşmelerde İngiliz kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı ve Brighton'a transfer olmak istediğini Fenerbahçe yetkililerine de iletti.Haberde,ilearasında henüz bir anlaşma sağlanmadığı ifade edildi.Fenerbahçe, Brighton'ınartı bonus maddeler şeklindeki teklifine karşın Ferdi Kadıoğlu'ndan netartı sonraki satıştan pay istiyor.