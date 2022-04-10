Ferdi Kadıoğlu, 6 maç sonra 11'e döndü

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığının ardından 6 maç sonra ilk 11'e geri döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu, 6 maç sonra 11'e döndü
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10 Nisan 2022 20:51
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, 6 maç sonra ilk 11'e döndü.

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 22 yaşındaki Ferdi, yaşadığı sakatlık sebebiyle formasından uzak kalmıştı.

Teknik direktörlerin bu sezon birden fazla pozisyonda görevlendirdiği ve tamamında sergilediği performansla göz dolduran Ferdi, son olarak Giresunspor deplasmanında 11'de oynamıştı.

Ferdi, Fenerbahçe'nin son oynadığı Yukatel Kayserispor maçının ise son bölümünde oyuna dahil olmuştu.

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