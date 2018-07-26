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Fenerbahçe'ye bir sakatlık şoku daha

Fenerbahçe'ye Aatıf'tan sonra bir kötü haber de İsmail Köybaşı'ndan geldi.

Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe'ye bir sakatlık şoku daha
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26 Temmuz 2018 13:04
Fenerbahçe'ye Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde kötü haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde Aatıf'dan gelen sakatlık haberi sonrasında bugün de İsmail Köybaşı sakatlandı.

Skorer'in edindiği bilgiye göre tecrübeli sol bek oyuncusu üst adelesinden sakatlandı. İsmail Köybaşı'nın Benfica ile oynayacak ikinci maça da yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

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