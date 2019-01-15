Fenerbahçe'nin Fransa'dan 3 gözdesi

Fenerbahçe scoutlarının Ligue 1'de oynanan Nantes - Rennes maçını izlediği bildirildi.Sarı-lacivertlilerin iki takımdan bazı oyuncularla ilgilendiği belirtiliyor. Bu isimlerin Rennes'in Torino'dan kiraladığı forvet Mbaye Niang ile Nantes'ın kanat oyuncuları Limbombe ve Del Castillo oldukları ileri sürüldü.Listedeki oyunculardan Limbombe, henüz 24 yaşında ve Fransa'daki ilk sezonunu geçiriyor. 24 yaşındaki Limbombe'nin 14 maçta 1 gol, 1 asisti var. Limbombe, kariyeri boyunca 245 maçta 38 gol 41 asistlik performans sergiledi.Fenerbahçe'nin listesindeki bir diğer isim ise bonservisi Torino'da olan Mbaye Niang olduğu öğrenildi. 2017 yazında Milan'dan kiraladığı Niang'ı 2018 yazında 11 milyon Euro bonservis ödeyerek satın alan Torino, genç ismi Rennes'e kiraladı. Tıpkı Limbombe gibi Fransa'da ilk sezonunu geçiren Mbaye Niang bu sezon Fransa Ligue 1'de 11 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.Fenerbahçe'nin Fransa'da takip ettiği isimlerin en genci ise Rennes forması giyen Romain Del Castillo. Genç isim sağ kanat bölgesinde görev alsa da sol kanat ve santrafor bölgelerinde de görev alabiliyor. Olympique Lyon altyapısından yetişen Del Castillo, Lyon'da forma şansı bulamadı ve bir diğer Fransız ekibi Nimes'e kiralandı.