Fenerbahçe'nin 'Baba' golcüsü için Muriqi kıyası

Mame Baba Thiam, Antalyaspor'u 4-0 yendikleri maça 3 golle damga vurdu. Peki Senegalli golcü, Vedat'ın yokluğunu doldurabilir mi? Sabah Gazetesi'nden Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç yorumladı. İşte o sözler...



ÖMER ÜRÜNDÜL



"Vedat ile Thiam değişik yapıda forvetler... Thiam daha çok dolaşarak oynayan, gizli forvet durumunda pozisyon arayan bir oyuncu. Ama şunu unutmamak lazım ki Vedat Muriqi önemli bir santrfor Fenerbahçe için... Thiam'ın ne olursa olsun kariyeri belli. Fizik güç kaybına uğramazsa ondan da katkı gelecektir. 'Elimizde Thiam var her şartta Vedat'ı elden çıkaralım' demek doğru olmaz."



GÜRCAN BİLGİÇ



"Mevki olarak farklı oyuncular... Bir tanesi (Thiam) sprinter özelliği ile önde. Öteki (Vedat) fizik gücü ve hava üstünlüğüyle... Attıkları gollere bakarak karşılaştırmak doğru değil. Birinin yaptığını diğeri yapamayabilir. Antalya maçındaki Thiam, her şeyden önce top sezgisi, zamanlaması, vuruş kalitesi ve takım oyununa katkısıyla çok güven verdi. Keşke Vedat'la birlikte seyredebilseydik."



