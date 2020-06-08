OKAN BURUK KABUL ETMEDİ

LİSTEDE 3 ADAY KALDI:

BJELICA, BULUT, AVCI

Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını tüm hızıyla sürdürürken gündeme gelen bir isim Medipol Başakşehir Teknik Direktörü'tu...Emre Belözoğlu ile hem Galatasaray hem Inter'den takım arkadaşı olan Buruk, sarı-lacivertlilerin gelecekteki sportif direktörü tarafından ısrarla teknik direktörlük pozisyonu için istendi.gelen bilgiler arasında....Galatasaray alt yapısından yetişen ve sarı-kırmızılı ekibin tarihi zaferler kazandığı 1996- 2000 takımının da en önemli parçalarından olan Okan Buruk sarı-kırmızılı forma ile kariyerinde 280 maça çıkarken 40 gol atıp 48 kez de asiste imza attı.Fenerbahçe'nin elinde 3 teknik direktör ismi kaldı. Nenad Bjelica, listedeki tek yabancı. Türk alternatifler ise Alanyaspor'dan Erol Bulut ve Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı.Fenerbahçe, teknik direktör ile ilgili kararını 8 maçlık periyodun ardından verecek.