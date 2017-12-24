  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Fenerbahçe'de Giuliano yine boş geçti

Zorlu periyotta sorumluluk alan ve attığı gollerle Fenerbahçe'nin çıkışa geçmesindeki en büyük pay sahibi olan Giuliano, 2 haftadır rakipleri boş geçiyor.

Fenerbahçe'de Giuliano yine boş geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2017 12:39
Zorlu periyotta sorumluluk alan ve attığı gollerle Fenerbahçe'nin çıkışa geçmesindeki en büyük pay sahibi olan Giuliano, 2 haftadır rakipleri boş geçiyor.

Geçen hafta Karabükspor mücadelesinde skora etki edemeyen Brezilyalı futbolcu, dün de Konya deplasmanında suskun kaldı.

13. haftada Antalyaspor'a 1, 14. haftada Kasımpaşa'ya 2 ve 15. haftada Bursaspor'a 1 gol atan Giuliano, dün çok çalışmasına rağmen mücadelesinin karşılığını alamadı

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için