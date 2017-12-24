Zorlu periyotta sorumluluk alan ve attığı gollerle Fenerbahçe'nin çıkışa geçmesindeki en büyük pay sahibi olan Giuliano, 2 haftadır rakipleri boş geçiyor.

Geçen hafta Karabükspor mücadelesinde skora etki edemeyen Brezilyalı futbolcu, dün de Konya deplasmanında suskun kaldı.



13. haftada Antalyaspor'a 1, 14. haftada Kasımpaşa'ya 2 ve 15. haftada Bursaspor'a 1 gol atan Giuliano, dün çok çalışmasına rağmen mücadelesinin karşılığını alamadı