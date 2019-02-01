Fenerbahçe'de forvet bekleyişi hüsranla bitti

Fenerbahçe ara transfer döneminde 5 önemli hamleye imza atsa da forvet konusunda hüsran yaşadı... Sarı-Lacivertli yönetim, golcü takviyesi yapamadan transferi kapattı. Dün Benfica'lı Castillo konusunda çok yoğun çalışmalar yapılsa da Portekiz kulübüyle aradaki pürüzler giderilemedi.
TARAFTARLAR UMUTLA BEKLEDİ
Bunun dışında takımdan gönderilmesi düşünülen Islam Slimani de kendisine yapılan teklifleri geri çevirince tüm planlar alt üst oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar dün gece geç saatlere kadar forvet transferini bekledi ancak müjdeli haber gelmedi
Sarı lacivertliler transferinde son gününde ise Tolgay Arslan ve Miha Zajc transferini açıkladı
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TARAFTARLAR UMUTLA BEKLEDİ
Bunun dışında takımdan gönderilmesi düşünülen Islam Slimani de kendisine yapılan teklifleri geri çevirince tüm planlar alt üst oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar dün gece geç saatlere kadar forvet transferini bekledi ancak müjdeli haber gelmedi
Sarı lacivertliler transferinde son gününde ise Tolgay Arslan ve Miha Zajc transferini açıkladı
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın