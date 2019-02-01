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Fenerbahçe'de forvet bekleyişi hüsranla bitti

Fenerbahçe ara transfer döneminde 5 önemli hamleye imza atsa da forvet konusunda hüsran yaşadı

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'de forvet bekleyişi hüsranla bitti
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01 Şubat 2019 10:40
Fenerbahçe ara transfer döneminde 5 önemli hamleye imza atsa da forvet konusunda hüsran yaşadı... Sarı-Lacivertli yönetim, golcü takviyesi yapamadan transferi kapattı. Dün Benfica'lı Castillo konusunda çok yoğun çalışmalar yapılsa da Portekiz kulübüyle aradaki pürüzler giderilemedi.

TARAFTARLAR UMUTLA BEKLEDİ

Bunun dışında takımdan gönderilmesi düşünülen Islam Slimani de kendisine yapılan teklifleri geri çevirince tüm planlar alt üst oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar dün gece geç saatlere kadar forvet transferini bekledi ancak müjdeli haber gelmedi

Sarı lacivertliler transferinde son gününde ise Tolgay Arslan ve Miha Zajc transferini açıkladı



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