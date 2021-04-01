Dereceyle bitirdi

Resmen açıklandı

Sözer: "Elimizden geleni yapmalıyız"

İşte yeni teknik heyet

Sarı-lacivertlilerde hem tecrübeli bir yardımcı eksikliği hem de pro lisans sorunu artık sona erdi. 2014-15 sezonunda İsmail Kartal döneminde zorunlu stajını Samandıra'da yapan Erdinç Sözer farklı bir misyonla geri geldi, mesaisine start verdi.Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine gelmesiyle beraber yeniden yapılanma devam ediyor. Belözoğlu, ligde kalan 10 haftada birlikte çalışacağı teknik heyetine son şeklini veriyor.Sarı-lacivertlilerde dün itibariyle hem tecrübeli bir yardımcı eksikliği hem de pro lisans sorunu resmen sona erdi. 53 yaşındaki pro lisans sahibi antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe'de görevine başladı.Aslında Emre Belözoğlu ile Erdinç Sözer'in tanışması 6 yıl öncesine dayanıyor. 2014-15 sezonunda Köln Üniversitesi'nde Hennes-Weisweiler Akademi'de pro lisans eğitimine katılan ve 10 ay kurs alan Sözer, zorunlu stajını Fenerbahçe'de yapmıştı.O dönem teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibinde tam 6 hafta staj yapan ve Samandıra'da bulunan deneyimli futbol adamı kulübü tanıma fırsatı elde etmişti. 2014-15 sezonunda şu anda teknik heyette yer alan Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Selçuk Şahin takımın kaptanlarıydı.6 yıldır iletişimlerini hiç koparmayan Erdinç Sözer ve Emre Belözoğlu, bu kritik süreçte birlikte çalışma kararı aldı. Kariyerine 2003'te başlayan ve teknik direktör Bruno Labbadia'nın yanından hiç ayrılmayan Sözer, ilk kez farklı bir deneyim yaşayacak. Bu süreçte Bruno Labbadia da yardımcısının Fenerbahçe'de olmasına izin verdi.Aynı zamanda Volkan Demirel ve Selçuk Şahin'i de tanıyan 53 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'i de yakından biliyor. Emre Belözoğlu'nun ihtiyaca göre Türkiye'den bir antrenörü daha teknik heyetine katması bekleniyor.Erdinç Sözer, pro lisans eğitimini Köln'de Hennes-Weisweiler Akademi'de tamamladı. 2 Nisan 2015'te pro lisans alma hakkına ulaşan Sözer, o dönem dereceyle diplomasını almıştı. 18 senedir Bundesliga ve Bundesliga 2 kulüplerinde Bruno Labbadia ile çalışan 53 yaşındaki antrenör, en son Şubat 2021'de Hertha Berlin'den ayrılmış, boşa çıkmıştı.Erdinç Sözer'in diplomasını aldığı Hennes-Weisler Akademi'den son 6 yılda Marco Rose, Torsten Frings, Julian Nagelsmann, Kenan Koçak, Pellegrini Matarazzo, ve Domenico Tedesco gibi isimler mezun oldu.Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına antrenör Erdinç Sözer'in getirildiğini duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, pro lisans sahibi çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Uzun yıllar boyunca Bundesliga'da görev yapan antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı. Sözer sezonun geri kalan kısmında teknik sorumlumuz Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri iş birliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin Kulübü ve teknik direktör Labbadia'ya teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.Kariyerine 2003 yılında Almanya'nın Darmstadt takımında başlayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Hertha Berlin'de yardımcı antrenör olarak görev almıştı.Emre Belözoğlu, yardımcı antrenör olarak teknik heyete katılan Erdinç Sözer'i takıma tanıttı. Belözoğlu yaptığı konuşmada, "Erdinç hocam aramıza katıldı. Bundesliga ve Almanya'nın diğer liglerinde de yıllarca görev yapmış ve Türkiye'de de bir dönem Fenerbahçe'de bizlerle beraber olmuştu. Tecrübeli ve bize çok faydasının olacağına inanıyorum. Ailemize hoş geldin" ifadelerini kullandı.Erdinç Sözer de, "Bu imkanı bulduğum için teşekkürler. Emre'ye yardımcı olmak, kalan haftalarda da Fenerbahçe'ye her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız. İstekli bir şekilde bugün güzel bir idman yapalım. Güzel bir başlangıç dileğiyle" dedi.Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun kalan 10 hafta için kurduğu yeni teknik heyet artık belli oldu. İşte o isimler:- Emre Belözoğlu-Teknik sorumlu- Erdinç Sözer-Yardımcı antrenör- Volkan Demirel-Yardımcı antrenör- Mehmet Aurelio-Yardımcı antrenör- Zeki Murat Göle-Yardımcı antrenör- Michael Kraft-Kaleci antrenörü