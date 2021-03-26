Fenerbahçe'de Diego Perotti için karar anı!

Fenerbahçe'de İstanbul'a dönen Diego Perotti'nin geleceği tartışma konusu...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Diego Perotti için karar anı!
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26 Mart 2021 08:59
Ülkesi Arjantin'de tedavisine devam edildikten sonra İstanbul'a dönen Diego Perotti'nin geleceği tartışma konusu...

Yıldız futbolcunun sakatlığının tekrar nüksetmesi ihtimalini değerlendiren Fenerbahçe'nin sağlık ekibi, buna göre teknik heyete bir rapor hazırlayacak.

Teknik heyet ile yönetimin yapacağı görüşmenin ardından Tangocu'nun kulüpteki geleceği netlik kazanacak.

Olumsuz bir rapor durumunda 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.

 



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