Süper Lig'de uzun süredir yaşadığı şampiyonluk hasretine artık bu sezon Jose Mourinho önderliğinde son vermek isteyen Fenerbahçe, sahasındaki Galatasaray karşılaşmasında aldığı 3-1'lik yenilgiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Karşılaşma sonrasında özellikle sosyal medyada hem Jose Mourinho tercihleri hem de futbolcuların birçoğunun performansı eleştiri konusu oldu.
Sarı-Lacivertli yönetim, tribünleri dolduran ve Kadıköy'de her anlamda müthiş bir atmosfer yaratan taraftarlardan özür dilerken, takıma sahip çıktı. Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, 90 dakika sonrasında soluğu soyunma odasında aldıkları öğrenildi.
Burada geçen konuşmada yöneticilerin, "Sezon başındaki bir mağlubiyet sonrası karamsarlık havasına girmeye gerek yok. Biz Fenerbahçe'yiz, güçlü bir camiayız. Kadromuzdan da hocamızdan da çok memnunuz. Hepsine güvenimiz tam. Geriye değil, sadece ileriye bakıyoruz. Bu maçtan gerekli dersleri çıkarmalıyız. Yanlışlarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Hocamız Mourinho, buraya bir maç için gelmedi. Sezon sonunda gülen tarafın biz olacağına inanıyoruz" dedikleri öğrenildi.
Galatasaray'a ilk golünü atan ancak mağlubiyeti önleyemeyen kaptan Edin Dzeko ve arkadaşları, karşılaşma sonunda büyük bir üzüntü yaşadılar.
Karşılaşma sonrasında özellikle sosyal medyada hem Jose Mourinho tercihleri hem de futbolcuların birçoğunun performansı eleştiri konusu oldu.
Sarı-Lacivertli yönetim, tribünleri dolduran ve Kadıköy'de her anlamda müthiş bir atmosfer yaratan taraftarlardan özür dilerken, takıma sahip çıktı. Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, 90 dakika sonrasında soluğu soyunma odasında aldıkları öğrenildi.
Burada geçen konuşmada yöneticilerin, "Sezon başındaki bir mağlubiyet sonrası karamsarlık havasına girmeye gerek yok. Biz Fenerbahçe'yiz, güçlü bir camiayız. Kadromuzdan da hocamızdan da çok memnunuz. Hepsine güvenimiz tam. Geriye değil, sadece ileriye bakıyoruz. Bu maçtan gerekli dersleri çıkarmalıyız. Yanlışlarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Hocamız Mourinho, buraya bir maç için gelmedi. Sezon sonunda gülen tarafın biz olacağına inanıyoruz" dedikleri öğrenildi.
Galatasaray'a ilk golünü atan ancak mağlubiyeti önleyemeyen kaptan Edin Dzeko ve arkadaşları, karşılaşma sonunda büyük bir üzüntü yaşadılar.