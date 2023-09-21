Fenerbahçe'yi reddetmişti, pişman oldu: Jota

Kadrosunu birbirinden yıldız isimlerle donatan Fenerbahçe son olarak fırsat transferi kapsamında gözüne Jota'yı kestirmişti. Fenerbahçe'yi reddeden yıldız futbolcu o reddin bedelini ağır ödeyerek gelmediğine pişman oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'yi reddetmişti, pişman oldu: Jota
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21 Eylül 2023 09:00
Fenerbahçenin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği bir yıldız oyuncudan flaş haber geldi.

Kanarya, transfer döneminin son günlerinde Arabistan takımlarından Al-Ittihad forması giyen Jota'yı kadrosuna katmak istemişti. Kiralama teklifi yapan Fenerbahçe, yıldız oyuncudan ret cevabı aldı. Jota, Avrupa kupalarında oynayamayacağı için sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmemişti.

ÜZEN HABER GELDİ 

Arabistan'dan Portekizli yıldızı üzen haber geldi. Jota, Ocak ayına kadar futbol oynayamayacak. Al-Ittihad, yabancı sınırı nedeniyle 24 yaşındaki futbolcuyu resmen kadro dışı bıraktı. Portekizli oyuncunun kendisine gelen teklifleri değerlendirmediği için pişman olduğu öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI 

Al Ittihad'da sadece 5 karşılaşmaya çıkan Jota; 1 gollük performans sergiledi. Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 13 milyon Euro.

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