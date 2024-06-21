Fenerbahçe'ye Talisca fırsatı

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, Anderson Talisca'dan müjdeli haber geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye Talisca fırsatı
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21 Haziran 2024 08:31
Jose Mourinho'nun da yeni sezon çalışmalarına başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'de transfer gündemi hız kazandı.

Sarı-Lacivertliler, tüm kulvarlarda iddialı bir kadro adına yoğun bir sürece giriyor.

FIRSAT DOĞDU

Jose Mourinho göreve geldikten hemen sonra Fenerbahçe için Talisca iddiası ortaya atılmıştı. Ancak yıldız futbolcu o dönemde yaptığı açıklamada, Al-Nassr'da mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söylemişti. Bu sözlerin ardından herhangi bir girişim olmamıştı.

Sarı-Lacivertliler son günlerde Suudi Arabistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Kanarya'nın listesinde yer alan Sadio Mane'nin ayrılığı için Al-Nassr, Senegalli yıldızın menajerini davet etmişti. Arabistan'dan sürpriz bir haber daha geldi.



Transfer döneminde Van Dijk, Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva gibi ses getirecek isimlere imza attırmak isteyen Al Nassr'ın, Talisca'yı da gözden çıkardığı öğrenildi. Bu nedenle Sambacı'nın menajerinin de yeni sezonda kadroda düşünülmediğini bildirmek amacıyla davet edildiği kaydedildi.

İKİSİ DE İSTENECEK

Mane için yakında Suudi ekibiyle masaya oturmayı planlayan Fenerbahçe, bu gelişme sonrası Sambacı için de kolları sıvadı. Jose Mourinho, Talisca'yı kadroda görmeyi çok istiyor.

Yönetimin, Al-Nassr'dan hem Mane'yi hem de Brezilyalı yıldızı isteyeceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin hedefi, bu ikilinin yanı sıra çok üst düzey bir forvete imza attırıp hücum hattını tamamlamak. 

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