Fenerbahçe'ye Michut önerisi

Adana Demirspor'dan ayrılan Edouard Michut, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'ye Michut önerisi
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23 Ağustos 2024 09:22
Orta saha takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'DE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Adana Demirspor'dan ayrılan Edouard Michut, menajerler tarafından sarı-lacivertli takıma önerildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, 21 yaşındaki futbolcu için gelen önerinin ardından bu transferin şartları için çalışmalara başladı.


AYRILIK AÇIKLAMASI

Michut, "Birlikte geçirdiğimiz zaman için Adana Demirspor'a ve destekleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim. Hepinize iyi bir sezon diliyorum. Kariyerime yeni bir projede devam etmenin zamanı geldi." açıklamasıyla Adana Demirspor'dan ayrıldığını açıklamıştı.

ADANA DEMİRSPOR'DA NE YAPTI?

Adana Demirspor, Fransız futbolcu Michut'u geçen sezon önce Paris Saint-Germain'den kiralamış, ardından genç oyuncunun bonservisini almıştı.

Akdeniz ekibinde 27 maçta süre bulan Michut, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.





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