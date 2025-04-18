Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae için dev rakipler!

Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae, yaz transfer döneminde Alman ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
Güney Koreli futbolcunun adı eski takımı Fenerbahçe'nin de transfer gündemine geldi. Foot Mercato'da yer alan habere göre, Chelsea ve Newcastle United da 28 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.
HAREKETE GEÇTİLER
İngiliz ekiplerinin Min-Jae'nin transferinin şartlarını öğrenmek için oyuncunun menajeriyle temaslara başladığı yazıldı.
BU SEZON PERFORMANSI
Bayern Münih'te bu sezon 42 maçta sahaya çıkan Kim Min-Jae, 3 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübü Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
Güney Koreli futbolcunun adı eski takımı Fenerbahçe'nin de transfer gündemine geldi. Foot Mercato'da yer alan habere göre, Chelsea ve Newcastle United da 28 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.
HAREKETE GEÇTİLER
İngiliz ekiplerinin Min-Jae'nin transferinin şartlarını öğrenmek için oyuncunun menajeriyle temaslara başladığı yazıldı.
BU SEZON PERFORMANSI
Bayern Münih'te bu sezon 42 maçta sahaya çıkan Kim Min-Jae, 3 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübü Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.