Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae için dev rakipler!

Bayern Münih'ten yaz transfer döneminde ayrılması beklenen ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Kim Min-Jae'nin talipleri artıyor. Chelsea ve Newcastle United da Güney Koreli savunma oyuncusu ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae için dev rakipler!
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18 Nisan 2025 20:12
Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae, yaz transfer döneminde Alman ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Güney Koreli futbolcunun adı eski takımı Fenerbahçe'nin de transfer gündemine geldi. Foot Mercato'da yer alan habere göre, Chelsea ve Newcastle United da 28 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.

HAREKETE GEÇTİLER

İngiliz ekiplerinin Min-Jae'nin transferinin şartlarını öğrenmek için oyuncunun menajeriyle temaslara başladığı yazıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te bu sezon 42 maçta sahaya çıkan Kim Min-Jae, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübü Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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