Fenerbahçe'ye Juninho önerisi: "Saldanha'dan iyi"

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Azerbaycanlı futbol yorumcuları Fenerbahçe'ye Matheus Saldanha yerine Karabağ'dan Juninho'yu alması konusunda öneride bulundu.

, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye Juninho önerisi: 'Saldanha'dan iyi'
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06 Şubat 2024 11:15
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Azerbaycan'dan öneri geldi.

Fenerbahçe'nin Partizan'dan Matheus Saldanha'yı almak için girişim yaptığı iddiası Azerbaycan'da ses getirdi.

Saldanha'yı Azeri Ligi'nden tanıyan yerel yorumcular Fenerbahçe'ye Karabağ'ın Brezilyalı golcüsü Juninho'yu önerdi.

"SALDANHA'DAN DAHA İYİ"

Sezon başında Chaves'ten gelen ve 20 maçta 14 gol ve 2 asistle oynayan 27 yaşındaki golcünün Saldanha'dan çok daha iyi bir oyuncu olduğunu ifade ettiler.

Saldanha'nın Azerbaycan'dayken sürekli; yemeklerden, ortamdan ve hayattan şikayetçi olduğunu hatırlatıp, Juninho'nun ülkeye çok çok çabuk uyum sağladığını bunun Fenerbahçe için olumlu bir örnek olduğunu belirttiler. 

 
 

 

 

 

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