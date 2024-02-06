çalışmalarını sürdüren'ye Azerbaycan'dan öneri geldi.Fenerbahçe'nin Partizan'dan Matheus Saldanha'yı almak için girişim yaptığı iddiası Azerbaycan'da ses getirdi.Saldanha'yı Azeri Ligi'nden tanıyan yerel yorumcular Fenerbahçe'yeSezon başında Chaves'ten gelen ve 20 maçta 14 gol ve 2 asistle oynayan 27 yaşındaki golcünün Saldanha'dan çok daha iyi bir oyuncu olduğunu ifade ettiler.Saldanha'nın Azerbaycan'dayken sürekli; yemeklerden, ortamdan ve hayattan şikayetçi olduğunu hatırlatıp, Juninho'nun ülkeye çok çok çabuk uyum sağladığını bunun Fenerbahçe için olumlu bir örnek olduğunu belirttiler.