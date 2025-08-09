10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-228'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-026'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-027'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-084'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Fenerbahçe'ye Fransa'dan yıldız kanat!

Marco Asensio'nun yüksek maliyeti nedeniyle geri planda kalmasının ardından Fenerbahçe yönetimi, rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Lille forması giyen Edon Zhegrova ile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.

calendar 09 Ağustos 2025 09:18
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kanat hattına yıldız bir takviye istemesi üzerine Sarı-Lacivertliler rotasını Fransa'ya çevirdi.

KANADA YILDIZ

Takvim'in haberine göre; Asensio'nun yüksek maliyeti nedeniyle geri planda kalmasının ardından yönetim, daha genç ve potansiyelli bir oyuncuya yönelmeye karar verdi. Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Edon Zhegrova oldu. Kosovalı futbolcunun Fransız kulübünden ayrılmak istediği bilinirken, Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.

MALİYETİ

Lille'in 26 yaşındaki yıldız için 15 ila 20 milyon Euro arasında bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Öte yandan Zhegrova'nın yıllık 6 milyon Euro maaş talep ettiği ifade edildi.


Kerem Aktürkoğlu'nun imzasının ardından sağ kanada hızlı bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, temaslarını hızlandıracak.

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Zhegrova'nın Lille ile sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 21 karşılaşmada görev yapan başarılı oyuncu, 8 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
