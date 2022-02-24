Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber

UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a konuk olan Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'nda kötü haber geldi.
Karşılaşmanın 25. dakikasında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Nazım Sangare'yi oyuna aldı.
Ferdi Kadıoğlu'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Karşılaşmanın 25. dakikasında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Nazım Sangare'yi oyuna aldı.
Ferdi Kadıoğlu'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.