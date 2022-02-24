Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber

Slavia Prag ile karşılaşan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku yaşandı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber
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24 Şubat 2022 23:37
UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a konuk olan Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'nda kötü haber geldi.

Karşılaşmanın 25. dakikasında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Nazım Sangare'yi oyuna aldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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