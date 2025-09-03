Fenerbahçe, Djiku'nun satışı için Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.
2 MİLYON EURO
Ivan Karpov'un aktardığına göre, iki kulüp Ganalı stoperin transferi için 2 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı. Djiku'nun kısa süre içerisinde Rus ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Haberde sözleşmede bonus maddesi olmadığı kaydedildi.
31 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe ile sadece 1 dakika süre aldı.
2 MİLYON EURO
Ivan Karpov'un aktardığına göre, iki kulüp Ganalı stoperin transferi için 2 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı. Djiku'nun kısa süre içerisinde Rus ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Haberde sözleşmede bonus maddesi olmadığı kaydedildi.
31 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe ile sadece 1 dakika süre aldı.