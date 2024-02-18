Fenerbahçe ve Galatasaray, Juventuslu yıldız için devrede

Fenerbahçe ve Galatasaray, Juventus'ta gözden düşen Sırp yıldız Filip Kostic'i gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe ve Galatasaray, Juventuslu yıldız için devrede
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18 Şubat 2024 15:30
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Juventus'ta gözden düşen Sırp yıldız Filip Kostic'i gündemine aldı.

İtalyan basınından Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Juventus'ta bu sezonki performansıyla geçtiğimiz sezonu aratan Filip Kostic, yaz transfer döneminde kulüp için dokunulmaz bir oyuncu olmaktan çıkacak.

Geçtiğimiz sezonki performansının uzağında kalan Kostic için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Juventus yönetiminin Sırp yıldız için 9-10 milyon euro civarında bir bonservis geliri beklediği ifade edildi.

"TÜRK KULÜPLERİ TAKİP EDİYOR"

Öte yandan haberde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Kostic'in durumunu yakından takip ettiğine yer verilirken, Juventus'un Kostic için belirlediği 9-10 milyon euro'luk bonservis ücretinde ısrarcı olduğuna yer verildi.

31 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 24 maçta 4 asist kaydetti.
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