Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen büyük sıkıntı!

Trendyol Süper Lig'de benzeri görülmemiş şampiyonluk yarışında 2023 bitti sıra 2024'e geldi. 44 puandakive'ı 7 gol averajı birbirinden ayırıyor. Üstelik iki takımın kapışmaları da eşitlikle sona erdi ve net bir kopuş yaşanmadı.Kafa kafaya maratondaEzeli rakipler 7 Ocak-28 Ocak arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere yedişer maç oynayacak.Üç günde bir sahaya çıkacak Fenerbahçe ve Galatasaray sadece rakiplerle mücadele etmeyecek. Afrika Uluslar Kupası'na giden futbolcularının yarattığı sayısal eksiklik, cezalar ve üst üste yaşanan sakatlıklarla da onları hırpalayacak.Fenerbahçe dört evinde, üç deplasmanda oynayacak. Beş maçı sahasında oynayacak Galatasaray ise Sivasspor ve Trabzonspor gibi zorlu deplasmanlara çıkacak. En ufak bir kayıp bile yara açacak.-Djiku ve Osayi Samuel, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alacak. Gana ve Nijerya gruplardan çıkamasa bile 6 maç kaçıracaklar. Bu ülkeler turları geçerse geri dönüşleri daha da uzayacak.-Becao düz koşulara başladı. Dönüşüne en az 1 ay var.-Zajc'ın sakatlığı sürüyor. Mart ayına kadar yok.-Fred, üç maçlık cezasının birini çekti. İstanbul ve Konya sınavlarında da yok. Mert Hakan'ın cezası bu hafta bitiyor.-Formsuz Cengiz Ünder ve Crespo, fazla şans bulamayan Mert Müldür ve sakatlıktan çıkan Serdar Aziz ocak ayı maçlarında performans vermek zorunda.-Ziyech ve Bakambu da Afrika Kupası'nda. Özellikle Icardi'yi rotasyona sokma konusunda sıkıntı yaşanabilir.-Takımın en önemli isimleri arasında yer alan Torreira ve Boey, Konyaspor maçında cezalı. Torreira'sız orta sahanın performansı merak ediliyor.-Sergio Oliveira'nın sakatlığı sürüyor. Dönüşüne en az bir ay daha var.-Davinson Sanchez'in de 1-2 haftaya ihtiyacı var.-İnişli çıkışlı bir sezon geçiren Nelsson, jokerler Kaan Ayhan ve Barış Alper'in performansları belirleyici olacak.