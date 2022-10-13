Fenerbahçe ve AEK Larnaca yöneticileri yemekte buluştu

UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü haftasında AEK Larnaca ile karşılaşan Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri, konuk ekibin yöneticileriyle yemekte bir araya geldi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Rum Kesimi ekibinin ev sahipliğinde organize edilen yemeğe yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Bekir İrdem ile AEK Larnaca'nın Başkanı Andros Karapatakis, yönetim kurulu üyeleri Andreas Lefkaritis, Joseph Frangos ve George Savva, Evmeos Efthymiades katıldı.



Yemeğin ardından günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.





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