Süper Lig'de sezonun açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelirken, 31. dakikada sezonun ilk penaltı kararı da çıktı.



29. dakikada Fenerbahçe'de Deniz'in sağ kanattan yaptığı orta, ceza sahasında Selim'den döndü. Fenerbahçeliler ardından itirazlarda bulunurken, maçın hakemi Arda Kardeşler oyunun sürmesini istedi.



Pozisyon durduktan sonra VAR hakemi Suat Arslanboğa, Arda Kardeşler'e tekrar izleme önerisinde bulundu ve yapılan incelemenin ardından penaltı kararı çıktı.



Fenerbahçe'de penaltı için topun başına gelen Caner Erkin, kaleci Gökhan Akkan'ı geçemedi ve sarı-lacivertliler öne geçme şansını harcadı.



