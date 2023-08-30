Fenerbahçe Twente maçı için kamp kadrosunu açıkladı!

UEFA Konferans Ligi'nde Twente ile rövanş maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Twente maçı için kamp kadrosunu açıkladı!
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30 Ağustos 2023 11:41
Son güncelleme 30 Ağustos 2023 11:52
Fenerbahçe perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Twente ile deplasmanda karşılaşacak.

İlk maçı sahasında 5-1 kazanan sarı-lacivertliler Hollanda'ya götüreceği kamp kafilesini açıkladı.

Manchester United için imzaya giden Altay Bayındır kadroda bulunmazken, sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu da kadroda yer almadı.

Nottingham Forest'a transferi gündemde olan Michy Batshuayi'nin kafilede yer alması dikkat çekti. 

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;





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