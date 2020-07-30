Fenerbahçe, Thiam için sıkı pazarlıkta!

Fenerbahçe, bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı çekti. Vedat Muriqi, ligde 15 gol kaydederken, ona en yakın isim 7 kez ağları sarsan, sözleşmesini fesheden Kruse oldu. Fenerbahçe, yeni sezonda daha fazla isimden skor katkısı almak için kolları sıvadı.



Kasımpaşa'da 15 maçta sol kanat, 11 karşılaşmada forvet ve 2 kez de sağ kanatta oynayıp ağları 11 defa sarsan Mame Thiam, Emre Belözoğlu'nun 1 numaralı hedefi haline geldi. Fenerbahçe, yıldız futbolcu için ilk adımı atmaya hazır. Buna göre Sarı-Lacivertliler işi takas yoluyla bitirmek istiyor. Lacivert- Beyazlılar'a Miha Zajc, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç önerilecek. Resmi temasın kısa sürede kurulması bekleniyor.



Kasımpaşa para da istiyor



Kasımpaşa cephesi takasa sıcak baksa da para da istiyor. İstanbul temsilcisinin Mevlüt'ü tekliften çıkartıp iki oyuncunun yanı sıra 500 bin Euro talep edeceği öne sürüldü. Taraflar arasında kıran kırana bir pazarlık olması muhtemel. Fenerbahçe, bu işi fazla uzatmadan bir an önce Thiam'a imza attırıp ilk günden yeni sezon hazırlıklarına katılmasını istiyor.



