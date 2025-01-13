Fenerbahçe, tarihinin en erken golünü yedi

Fenerbahçe, Konyaspor'a karşı Süper Lig tarihinde yediği en erken golü yemiş oldu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, tarihinin en erken golünü yedi
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13 Ocak 2025 20:11
Fenerbahçe, Konyaspor'a karşı tarihe geçen bir gol yedi.
25. saniyede Kramer'in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Pedrinho, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu gol ile birlikte Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde yediği en erken golü yemiş oldu.

Pedrinho'nun golü, bu sezonki en erken ikinci gol oldu. (En erken golü Beşiktaş'a karşı Antalyaspor forması giyen Samudio maçın 24. saniyesinde atmıştı)

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