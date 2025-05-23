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Fenerbahçe tarihinde 4. kez finalde

Panathinaikos'a karşı tam bir takım oyun örneği gösteren Fenerbahçe Beko, Euroleague'de altı yıl sonra finale yükseldi.

calendar 23 Mayıs 2025 21:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe tarihinde 4. kez finalde
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Beko, THY Avrupa Ligi'nde tarihinde 4. kez finale yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunda Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'la karşılaşan sarı-lacivertliler, tamamını kontrolü altında geçirdiği maçı 82-76 kazanarak finale kaldı.

Tarihinde 7. kez Dörtlü Final'de mücadele eden Fenerbahçe Beko, 2016, 2017 ve 2018'den sonra 4. kez adını finale yazdırdı. Kupayı 2017'de müzesine götüren Fenerbahçe, 8 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamak için Olympiakos-Monaco maçının galibiyle 25 Mayıs Pazar günü finalde karşılaşacak.


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