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Fenerbahçe stadını taraftarına açıyor!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi yayın organlarından yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda 6 Mart Salı gününden itibaren taraftarlar gezi turları yapabilecek.

Kaynak: AA
Fenerbahçe stadını taraftarına açıyor!
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02 Mart 2018 15:49
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ülker Stadı'nda gezi turları, 6 Mart Salı gününden itibaren başlayacak.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübün 110 yıllık gurur dolu geçmişine ev sahipliği yapan, Türk futbol tarihinin aynası niteliğindeki Papazın Çayırı'ndan bugüne gelen Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, bilinmeyen ve en merak edilen alanları ile tüm sporseverler ile buluşmaya hazır. 'Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu' marka ismi ile hayata geçecek olan bu özelleştirilmiş deneyimi ziyaretçiler, rehberler eşliğinde yaşayacak. Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu, 6 Mart Salı günü kapılarını ziyaretçilerine açıyor." denildi.

Tur kapsamında ziyaretçilerin; rehber eşliğinde basın ile yönetim localarının yanı sıra canlı maç anlatım, basın toplantı, Fenerbahçe ve misafir takım soyunma odalarıyla yedek kulübelerini gezebileceği kaydedildi.

Pazartesi ve iç saha maç günleri hariç haftanın her günü gerçekleştirilecek turların, saat 10.00'dan itibaren 45 dakika aralıklarla yapılacağı belirtildi.

Stat turu ve müze ziyaretini kapsayan biletler, tam 30 ve indirimli 20 lira olarak belirlendi. Biletler, 6 Mart Salı gününden itibaren Fenerbahçe Efsanesi bilet gişesinden satışa sunulacak.

Ziyaretçiler, yaklaşık 1,5 saat sürecek gezide, Green box teknolojisi ile farklı senaryolarda futbolcularla ve efsane kupalarla fotoğraflarda bir araya gelecek.

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