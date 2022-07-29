Fenerbahçe - Slovacko maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Slovacko ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Slovacko maçının hakemi belli oldu
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29 Temmuz 2022 20:54
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada Pinheiro düdük çalacak.

Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Alves Jesus ve Luciano Antonio Gomes Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia olacak.

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