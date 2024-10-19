Fenerbahçe, Samsun deplasmanında

Fenerbahçe, Süper Lig'de Samsunspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Samsun deplasmanında
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19 Ekim 2024 13:41
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 16 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Samsunspor ise 6 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda topladığı 18 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Deplasmanda kaybetmedi

Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Sezonun ikinci haftasında Göztepe ile İzmir'de karşılaşan sarı-lacivertli ekip, 90 dakika sonunda sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, bu maçın ardından rakip sahada Çaykur Rizespor'u 5-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Antalyaspor'u da 2-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

Jose Mourinho'nun ekibi, ligde deplasmanda çıktığı son 3 maçı da gol yemeden kazandı.

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