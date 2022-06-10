Fenerbahçe şampiyonluk, Anadolu Efes seriyi sürdürmek için sahada!

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı cumartesi günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe şampiyonluk, Anadolu Efes seriyi sürdürmek için sahada!
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10 Haziran 2022 15:43
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı cumartesi günü oynanacak.

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı 85-76, ikinci müsabakayı da 93-78 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 önde bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım yarın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin dördüncü maçı 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

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