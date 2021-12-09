UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'u konuk etti.
Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Konuk ekip Frankfurt, 29. dakikada Sow ile öne geçti. Fenerbahçe, 42. dakikada Mergim Berisha ile eşitliği sağladı.
Bu sonucun ardından daha önce yoluna Konferans Ligi'nde devam etmesi kesinleşen Fenerbahçe, grubu 6 puanla 3. sırada tamamladı. Frankfurt ise 12 puanla grup lideri olarak son 16 turuna kaldı.
PELKAS, 6 MAÇ SONRA 11'DE
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Son olarak Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan Pelkas, 41. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakmıştı.
Yunan futbolcu, bu süreçte Süper Lig'de 4, Avrupa Ligi'nde ise 2 olmak üzere toplam 6 mücadelede teknik direktör Pereira tarafından ilk 11'de tercih edilmemişti.
Sarı-lacivertli futbolcu Nazım Sangare de tüm kulvarlarda 4 karşılaşmanın ardından ilk 11'de forma şansı buldu.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
Tedavileri süren ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş, takımdaki yerlerini alamadı.
Ayrıca UEFA listesinde olmayan Burak Kapacak ile Serdar Dursun da kadroya alınmadı.
OKOCHA ONURLANDIRILDI
Fenerbahçe, karşılaşmadan önce eski futbolcusu Jay Jay Okocha'yı onurlandırdı.
Sarı-lacivertli takımın kaptanı Mesut Özil, Nijeryalı eski milli futbolcuya adının yazılı olduğu 10 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti. Fenerbahçe taraftarı, tribüne çağırdığı Jay Jay Okocha'ya sevgi gösterisinde bulundu.
Eintracht Frankfurt'un Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen delegasyon ekibinde yer alan Okocha, 1996-1998 yıllarında sarı-lacivertli formayı giymişti.
FRANKFURT ÖNE GEÇTİ
29. dakikada gelişen Frankfurt atağında sol kanattan çevrilen topta ceza yayından içeri giren Sow, köşeye yaptığı vuruşla golü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İRFAN CAN KESTİ, BERISHA GOLÜ YAPTI
Fenerbahçe, 42. dakikada sağ kanattan geldi. İrfan Can Kahveci'nin ortasında Frankfurt savunması hata yaptı ve top, Mergim Berisha'nın önüne düştü. Golcü futbolcu, vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe adına skoru eşitledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Borre'nin şutunda kaleci Berke meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
10. dakikada Kostic'in soldan ortasına penaltı noktası civarında Kamada'nın kafa vuruşunda Berke topu kontrol etti.
29. dakikada Eintracht Frankfurt öne geçti. Kostic'in ara pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Sow'un yerden plasesinde top filelere gitti: 0-1.
42. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. İrfan Can'ın sağdan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarında Berisha'nın önünde kaldı. Berisha'nın gelişine şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.
Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Konuk ekip Frankfurt, 29. dakikada Sow ile öne geçti. Fenerbahçe, 42. dakikada Mergim Berisha ile eşitliği sağladı.
Bu sonucun ardından daha önce yoluna Konferans Ligi'nde devam etmesi kesinleşen Fenerbahçe, grubu 6 puanla 3. sırada tamamladı. Frankfurt ise 12 puanla grup lideri olarak son 16 turuna kaldı.
PELKAS, 6 MAÇ SONRA 11'DE
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Son olarak Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan Pelkas, 41. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakmıştı.
Yunan futbolcu, bu süreçte Süper Lig'de 4, Avrupa Ligi'nde ise 2 olmak üzere toplam 6 mücadelede teknik direktör Pereira tarafından ilk 11'de tercih edilmemişti.
Sarı-lacivertli futbolcu Nazım Sangare de tüm kulvarlarda 4 karşılaşmanın ardından ilk 11'de forma şansı buldu.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
Tedavileri süren ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş, takımdaki yerlerini alamadı.
Ayrıca UEFA listesinde olmayan Burak Kapacak ile Serdar Dursun da kadroya alınmadı.
OKOCHA ONURLANDIRILDI
Fenerbahçe, karşılaşmadan önce eski futbolcusu Jay Jay Okocha'yı onurlandırdı.
Sarı-lacivertli takımın kaptanı Mesut Özil, Nijeryalı eski milli futbolcuya adının yazılı olduğu 10 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti. Fenerbahçe taraftarı, tribüne çağırdığı Jay Jay Okocha'ya sevgi gösterisinde bulundu.
Eintracht Frankfurt'un Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen delegasyon ekibinde yer alan Okocha, 1996-1998 yıllarında sarı-lacivertli formayı giymişti.
FRANKFURT ÖNE GEÇTİ
29. dakikada gelişen Frankfurt atağında sol kanattan çevrilen topta ceza yayından içeri giren Sow, köşeye yaptığı vuruşla golü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İRFAN CAN KESTİ, BERISHA GOLÜ YAPTI
Fenerbahçe, 42. dakikada sağ kanattan geldi. İrfan Can Kahveci'nin ortasında Frankfurt savunması hata yaptı ve top, Mergim Berisha'nın önüne düştü. Golcü futbolcu, vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe adına skoru eşitledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Borre'nin şutunda kaleci Berke meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
10. dakikada Kostic'in soldan ortasına penaltı noktası civarında Kamada'nın kafa vuruşunda Berke topu kontrol etti.
29. dakikada Eintracht Frankfurt öne geçti. Kostic'in ara pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Sow'un yerden plasesinde top filelere gitti: 0-1.
42. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. İrfan Can'ın sağdan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarında Berisha'nın önünde kaldı. Berisha'nın gelişine şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.