UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'u konuk etti.Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.Konuk ekip Frankfurt, 29. dakikada Sow ile öne geçti. Fenerbahçe, 42. dakikada Mergim Berisha ile eşitliği sağladı.Bu sonucun ardından daha önce yoluna Konferans Ligi'nde devam etmesi kesinleşen Fenerbahçe, grubu 6 puanla 3. sırada tamamladı. Frankfurt ise 12 puanla grup lideri olarak son 16 turuna kaldı.Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.Son olarak Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan Pelkas, 41. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakmıştı.Yunan futbolcu, bu süreçte Süper Lig'de 4, Avrupa Ligi'nde ise 2 olmak üzere toplam 6 mücadelede teknik direktör Pereira tarafından ilk 11'de tercih edilmemişti.Sarı-lacivertli futbolcu Nazım Sangare de tüm kulvarlarda 4 karşılaşmanın ardından ilk 11'de forma şansı buldu.Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.Tedavileri süren ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş, takımdaki yerlerini alamadı.Ayrıca UEFA listesinde olmayan Burak Kapacak ile Serdar Dursun da kadroya alınmadı.Fenerbahçe, karşılaşmadan önce eski futbolcusu Jay Jay Okocha'yı onurlandırdı.Sarı-lacivertli takımın kaptanı Mesut Özil, Nijeryalı eski milli futbolcuya adının yazılı olduğu 10 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti. Fenerbahçe taraftarı, tribüne çağırdığı Jay Jay Okocha'ya sevgi gösterisinde bulundu.Eintracht Frankfurt'un Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen delegasyon ekibinde yer alan Okocha, 1996-1998 yıllarında sarı-lacivertli formayı giymişti.29. dakikada gelişen Frankfurt atağında sol kanattan çevrilen topta ceza yayından içeri giren Sow, köşeye yaptığı vuruşla golü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.Fenerbahçe, 42. dakikada sağ kanattan geldi. İrfan Can Kahveci'nin ortasında Frankfurt savunması hata yaptı ve top, Mergim Berisha'nın önüne düştü. Golcü futbolcu, vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe adına skoru eşitledi.3. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Borre'nin şutunda kaleci Berke meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.10. dakikada Kostic'in soldan ortasına penaltı noktası civarında Kamada'nın kafa vuruşunda Berke topu kontrol etti.İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.