Fenerbahçe Parolapara adını finale yazdırdı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankası'nı 3-2 yenerek seriyi 2-0'a getirdi ve finale kaldı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Parolapara adını finale yazdırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2024 19:29
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off yarı final serisinde Ziraat Bankası ve Fenerbahçe Parolapara karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Parolapara 3-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte seride durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe Parolapara adını finale yazdırdı. 

Fenerbahçe Parolapara'nın finaldeki rakibi Galatasaray'ı eleyen Halkbank olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery