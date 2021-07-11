Fenerbahçe Öznur Kablo, Kayla McBride'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Kayla McBride'ın sözleşmesini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Öznur Kablo, Kayla McBride'ın sözleşmesini uzattı
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11 Temmuz 2021 16:28
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Kayla McBride ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Namağlup şampiyon olduğumuz Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin en değerli oyuncusu seçilen başarılı oyuncumuz Kayla McBride'ın sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır." denildi.


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