Fenerbahçe Opet deplasmanda rahat kazandı

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Opet, Polonya'nın Grot Budowlani takımını deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Lodz kentinde oynanan C Grubu maçını sarı-lacivertliler, 26-24, 25-18 ve 25-19'luk setlerle kazandı.
Bu galibiyetle 3'te 3 yapan Fenerbahçe, 4. hafta mücadelesinde 6 Aralık Çarşamba günü Alman ekibi Postdam'ı ağırlayacak.
Lodz kentinde oynanan C Grubu maçını sarı-lacivertliler, 26-24, 25-18 ve 25-19'luk setlerle kazandı.
Bu galibiyetle 3'te 3 yapan Fenerbahçe, 4. hafta mücadelesinde 6 Aralık Çarşamba günü Alman ekibi Postdam'ı ağırlayacak.
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