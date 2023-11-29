Fenerbahçe Opet deplasmanda rahat kazandı

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Opet deplasmanda Grot Budowlani'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet deplasmanda rahat kazandı
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29 Kasım 2023 00:06
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Opet, Polonya'nın Grot Budowlani takımını deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Lodz kentinde oynanan C Grubu maçını sarı-lacivertliler, 26-24, 25-18 ve 25-19'luk setlerle kazandı.

Bu galibiyetle 3'te 3 yapan Fenerbahçe, 4. hafta mücadelesinde 6 Aralık Çarşamba günü Alman ekibi Postdam'ı ağırlayacak.

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