Fenerbahçe'nin yeni hedefi Keenan Evans!

Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun kadrosu için şimdiden çalışmalara başladı.



İspanyol basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, Zalgiris Kaunas forması giyen Keenan Evans ile ilgileniyor.



27 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulüp olarak Armani Milano gösterildi.



Oyun kurucu pozisyonunda forma giyen Evans, Zalgiris'ten önce İsrail'de Hapoel Haifa ve Maccabi Tel Aviv formaları giydi.



Keenan Evans, bu sezon EuroLeague'de 16.8 sayı ve 3.9 asist ortalamasına sahip.



