Fenerbahçe'nin yeni golcü hedefi: Alfredo Morelos

Mergim Berisha ve Serdar Dursun'un performansından memnun olmayan Fenerbahçe Yönetimi kaliteli bir golcü transfer etmek için şartlarını zorluyor.



Transfer döneminde ortaya bir sürü isim çıkarken, bunlardan biri de Alfredo Morelos oldu. Sarı-lacivertliler'in Kolombiyalı yıldız golcüyle de temas halinde olduğu belirtildi.



Yıldız oyuncunun ismi geçtiğimiz sezonlarda da gündeme gelmişti…





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