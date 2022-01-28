Fenerbahçe'nin yeni golcü hedefi: Alfredo Morelos

Fenerbahçe'nin santrfor transferi için Alfredo Morelos ile temas halinde olduğu belirtildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin yeni golcü hedefi: Alfredo Morelos
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28 Ocak 2022 13:35
Mergim Berisha ve Serdar Dursun'un performansından memnun olmayan Fenerbahçe Yönetimi kaliteli bir golcü transfer etmek için şartlarını zorluyor.

Transfer döneminde ortaya bir sürü isim çıkarken, bunlardan biri de Alfredo Morelos oldu. Sarı-lacivertliler'in Kolombiyalı yıldız golcüyle de temas halinde olduğu belirtildi.

Yıldız oyuncunun ismi geçtiğimiz sezonlarda da gündeme gelmişti…

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